Moto: presidente Marche, senza Rossi MotoGp non sarà la stessa

(ANSA) - ANCONA, 14 NOV - "Ha vinto le leggi della fisica rendendo l'impossibile normale, ci ha fatto emozionare, ci ha resi orgogliosi. Senza di lui la MotoGp non sarà la stessa per tanti, ma soprattutto per tutti noi marchigiani. Grazie Valentino Rossi, 46 è leggenda!". A scriverlo sulla propria pagina Facebook è il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, che ha voluto così salutare il campione di Tavullia nel suo ultimo giorno in MotoGp. Valentino Rossi ha dato l'addio alle corse a Valencia dopo una carriera lunga 26 anni. Tanti i commenti alle parole del governatore è c'è anche chi propone una "menzione d'onore a chi ha portato le Marche sul tetto del mondo" (ANSA).