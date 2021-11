Sanità: Pasqui (FI), attivo ambulatorio vaccini Camerino

(ANSA) - CAMERINO, 13 NOV - "A piccoli passi, ma decisi e sempre in avanti, l'ospedale di Camerino continua a ritrovare pezzi importanti e torna a fornire servizi che nel corso del tempo sembrava aver perso per sempre". Il consigliere regionale Marche e vice presidente dell'Assemblea legislativa Gianluca Pasqui (FI) il quale riferisce che "mercoledì scorso è tornato in funzione, dopo anni, l'ambulatorio vaccinale per bambini e adulti".

L'ambulatorio, precisa, "provvede alla tradizionale vaccinazione, non a quella contro il Covid 19, per la quale i cittadini di Camerino erano finora costretti a spostarsi a San Severino. E' situato all'interno dell'ospedale nei locali dell'ex ambulatorio vaccinale pediatrico ingrandito e ristrutturato per consentire una fruizione logisticamente più adeguata all'utenza, sarà operativo inizialmente per due giorni alla settimana".

"E' già previsto, comunque, - annuncia Pasqui - un ulteriore ampliamento degli orari di apertura nei prossimi mesi. Sono ovviamente molto felice del fatto che questo servizio sia tornato dopo tanto tempo a Camerino", commenta Pasqui. "Si tratta di un altro tassello importante - conclude - che conferma l'attenzione dell'amministrazione regionale delle Marche verso questa struttura, punto di riferimento fondamentale per tutto il territorio dell'entroterra". (ANSA).