Da Jesi a Cnao Padova, studia terapia anti-tumori resistenti

Un nucleo specializzato nell'Adroterapia quest'ultimo, quella terapia dedicata ai pazienti oncologici con tumori resistenti alle terapie tradizionali che mira ad un irraggiamento preciso delle cellule tumorali, riducendo al minimo gli effetti collaterali sui tessuti sani. Di questo si sta occupando il Il ricercatore di origini jesine Enrico Felcini ospite d'eccellenza ieri dell'Istituto di Istruzione Superiore Marconi Pieralisi, di cui è stato studente, che a 30 anni è già nel gotha della ricerca. Una figura la sua a metà tra Fisica ed Ingegneria: il lavoro complesso di ricerca partito dall'European Organization for Nuclear Research di Ginevra per approdare, dopo un dottorato in superconduttività applicata all'École Polytechnique Fédérale de Lausanne, al Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica di Pavia. Centro che l'unico in Italia ad usare questo trattamento di nicchia grazie a protoni e ioni di carbonio.

