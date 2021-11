Fincantieri: ad Ancona consegnata Silver Dawn

(ANSA) - ANCONA, 12 NOV - Silver Dawn, decima nave della flotta di Silversea, è stata consegnata oggi presso il cantiere Fincantieri di Ancona, con una cerimonia in formato ridotto.

Dopo la proiezione dei video delle cerimonie della moneta e del cambio bandiera, Roberto Martinoli, presidente e ceo di Silversea - ha ufficialmente siglato la presa in consegna di Silver Dawn, alla presenza anche di Luigi Matarazzo, direttore generale della Divisione Navi Mercantili di Fincantieri. Richard D. Fain, presidente e ceo di Royal Caribbean Group (di cui fa parte Silversea Cruises), e Jason Liberty, vicepresidente esecutivo e cfo di Royal Caribbean Group, hanno tenuto un breve discorso in collegamento da remoto. A testimonianza della forza e della resilienza del settore crocieristico, Silver Dawn è la terza nave a unirsi alla flotta di Silversea dall'inizio del 2020.

"Con la splendida Silver Dawn, decima nave della nostra flotta, abbiamo raggiunto un enorme traguardo nella missione di portare i nostri ospiti nel mondo del lusso" ha detto Martinoli, elogiando i team di Fincantieri e Silversea Cruises e il "grande contributo di Royal Caribbean Group": "si basa sulle innovazioni delle navi gemelle, Silver Moon e Silver Muse, con Otium, il nostro nuovo programma di benessere. Con Silver Dawn, ribadiamo la nostra posizione di leader nelle crociere ultra-lusso. Non vedo l'ora di accogliere i nostri ospiti a bordo a partire dalla primavera del 2022". Silver Dawn è stata fotografata dal grande Steve McCurry presso lo stabilimento Fincantieri di Trieste.

