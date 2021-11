Covid: Marche, 210 positivi, ricoverati stabili a 91

(ANSA) - ANCONA, 12 NOV - Sono 210 i positivi al covid rilevati nell'ultima giornata nelle Marche, dove il tasso di incidenza scende da 88,11 di ieri a 85,32 su 100mila abitanti.

Secondo il bollettino del Servizio Salute della regione, è stabile il numero dei ricoverati, 91 (invariato su ieri), di cui 21 in terapia intensiva (invariato), 24 in semi intensiva (-1), 46 in reparti non intensivi (+1); tre i dimessi. Un nuovo decesso nelle ultime 24 ore, quello di una 82enne di fermo con patologie pregresse fa salire il totale a 3.120. E' Ancona la provincia con il maggior numero di contagi nelle 24 ore: 65, seguita da Macerata con 43, da Ascoli Piceno con 38, da Fermo con 34, da Pesaro Ubino con 26, oltre a 4 casi fuori regione. I 210 nuovi casi rappresentano 10,6% di positività su 1.983 tampono analizzati del percorso diagnostico screening (3.635 i tamponi complessivi), a cui si aggiungono 1.086 test antigenici rapidi (58 positivi). Comprendono 41 soggetti sintomatici, 69 contatti domestici, 49 contatti stretti di casi positivi, 6 positivi in setting scolastico/formativo, 3 casi extra regione, 2 contatti in setting lavorativo, 2 contatti in setting assistenziale, 2 durante lo screening sanitario, 1 contatto in ambiente vita/socialità, mentre per 35 casi sono in corso approfondimenti epidemiologici. Sono 3.019 i positivi alla data di oggi (+84), di cui 2.928 in isolamento domiciliare. Sono 5.389 le persone in quarantena, i dimessi/guariti dall'inizio della pandemia salgono a 112.012. (ANSA).