Confindustria: assemblea Ancona con Bonomi, Burioni, Mieli

(ANSA) - ANCONA, 12 NOV - Il presidente di Confindustria Carlo Bonomi terrà l'intervento conclusivo dell'Assemblea pubblica dei soci di Confindustria Ancona che si terrà il prossimo 23 novembre a partire dalle ore 15 alla Mole Vanvitelliana di Ancona, la prima dopo l'emergenza sanitaria e per questo improntata al rigido rispetto di tutte le norme sulla sicurezza e sul contenimento dei contagi, a partire dal green pass obbligatorio per i partecipanti, soci e autorità. L'idea della ripartenza e l'urgenza oltre che la necessità di dar vita ad un grande patto economico sociale è il fil rouge dell'evento.

"Tante sono le sfide che oggi ci troviamo ad affrontare e come industriali vogliamo essere protagonisti di questo cambiamento - ha anticipato Pierluigi Bocchini, presidente di Confindustria Ancona -. L'obiettivo di rendere 'duraturo e sostenibile' il rimbalzo dell'economia di questi mesi, la ripresa dell'occupazione che desta ancora preoccupazione, l'urgenza di un patto tra generazioni diverse. Passando per la transizione ecologica e per la gestione di una pandemia che non possiamo considerare finita. Per Ripartire - ha aggiunto - è necessario lavorare insieme: il patto per l'Italia lanciato dal presidente Bonomi è l'idea intorno alla quale abbiamo costruito il progetto della nostra assemblea". Oltre a Bonomi e a Bocchini, ospiti della tavola rotonda dal titolo "Crisi economiche e ripartenza costruiamo insieme un nuovo Patto per l'Italia", moderata dal giornalista di Rai1 Francesco Giorgino, saranno Paolo Mieli, giornalista, saggista e opinionista, Roberto Burioni, virologo, immunologo e divulgatore scientifico, Alessandro Fontana, direttore Centro Sudi Confindustria e Donato Iacobucci, Università Politecnica delle Marche-Fondazione Aristide Merloni. (ANSA).