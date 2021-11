Terremoto: Camerino, caserma Cc torna in centro storico

La caserma dei carabinieri tornerà nel centro storico di Camerino. L'amministrazione comunale, guidata dal sindaco Sandro Sborgia, ha espresso "profonda soddisfazione" per la sottoscrizione del contratto di comodato d'uso gratuito stipulato ieri tra la Provincia di Macerata e il Comando provinciale dei carabinieri che formalizza, così, la cessione temporanea dello stabile all'Arma camerte per le esigenze istituzionali e alloggiative del personale in servizio.

"Si compie, così, - sottolinea il Comune - il primo passo verso il ritorno in centro storico di una delle più importanti istituzioni della città, restituendo decoro e dignità a quanti sono impegnati quotidianamente a servizio della collettività".

"Il ritorno dei carabinieri nel cuore cittadino, costituisce il primo segnale di rivitalizzazione della città; non possiamo che rallegrarcene", osserva il sindaco. Su sua proposta, la Giunta ha deliberato oltre alla cessione a titolo gratuito dei locali a piano terra per le esigenze di ricovero per i mezzi militari, lo stanziamento di fondi per la rimessa in ripristino dei locali.

"Si tratta di un gesto doveroso - dicono gli assessori di Camerino - verso l'intero territorio montano e verso l'Arma dei carabinieri alla quale siamo particolarmente legati e verso la quale nutriamo i più profondi sentimenti di affetto". (ANSA).