Sanità: aggressioni, presìdi guardia in ospedali Pesaro Fano

Il Prefetto di Pesaro Urbino Tommaso Ricciardi ha convocato e presieduto una riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica per l'esame delle problematiche relative alle aggressioni ai danni del personale sanitario, a seguito del recente episodio avvenuto qualche giorno fa presso il Pronto Soccorso del Presidio San Salvatore di Pesaro. Il Prefetto ha assicurato la "proficua collaborazione delle Forze dell'Ordine, sempre in prima linea al fianco di Marche Nord nella gestione della sicurezza degli operatori sanitari e dei pazienti: è stata accolta la proposta dell'Azienda Ospedaliera di istituire un presidio di guardia particolare giurata, h24 presso entrambe le strutture di Pronto Soccorso dei Presidi di Pesaro e Fano.

Erano presenti alla riunione il direttore generale ed il direttore sanitario dell'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord", i vertici Provinciali delle Forze di Polizia, i rappresentanti dei Comuni di Pesaro e Fano unitamente ai Comandanti delle rispettive Polizie Locali.

"Un ringraziamento particolare va alle Forze dell'Ordine - il commento del direttore generale - per aver supportato fin da subito Marche Nord nella risoluzione delle criticità ed aver preso in carico tempestivamente il problema della sicurezza, fornendo risposte concrete ed immediate ad un problema che riguarda non solo la sicurezza dei lavoratori, ma dell'intera comunità". (ANSA).