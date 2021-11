Covid: Marche, incidenza sale ancora (88,11) ma -2 ricoveri

Continua a crescere il trend dell'incidenza di casi di positività al coronavirus su 100mila abitanti nelle Marche: nell'ultima giornata ha raggiunto 88,11 (83,40 in precedenza) con 230 casi rilevati. Intanto però scende a 91 (-2) il numero di ricoverati per Covid-19, in particolare in Terapia intensiva (21; -1) e in Semintensiva (23; -2) mentre nei reparti non intensivi ci sono 47 persone (+2). Lo comunica il Servizio Sanità della Regione che dà conto anche di un 80enne di Pesaro, con patologie pregresse, deceduto nelle ultime 24ore; con questo decesso il totale di vittime nella regione raggiunge i 3.119.

E' la provincia di Ancona, con 92 casi, ha registrare la maggior parte dei 230 nuovi contagi; seguono Macerata (45), Ascoli Piceno (38), Fermo (32) e Pesaro Urbino (15); 8 i casi da fuori regione. I sintomatici sono 43; i casi comprendono contatti stretti di positivi (55), contatti domestici (73), in ambiente di scuola/formazione (9), in ambiente di lavoro (3), di vita/socialità (4), in setting assistenziale (1), sanitario (1).

Il totale di positivi sale ancora a 2.935 (+19) e le quarantene per contatto con positivi sono 5.078 (+475) mentre i guariti/dimessi raggiungono i 111.667 (+220). (ANSA).