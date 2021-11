Anziano scomparso a Visso da 4 giorni

(ANSA) - ANCONA, 11 NOV - Un anziano di 82 anni, Giuseppe Rosati, da 4 giorni è scomparso da Cupi di Visso dove vive con la moglie e la figlia. Le ricerche sono state subito attivate da parte delle forze dell'ordine, ma senza alcun esito anche per via della nebbia che in questi giorni ha reso assai difficile la visibilità a valle dell'Appennino marchigiano. La Prefettura di Macerata ha attivato il piano di ricerca delle persone scomparse, con la pubblicazione delle foto di Rosati. La figlia Claudia è l'ultima ad averlo visto lunedì mattina intorno alle 11. "Mio padre - racconta all'ANSA - è ipovedente, ma nei luoghi che conosce si è sempre mosso agevolmente e così anche lunedì mattina ha deciso di farsi una passeggiata, per poi non fare ritorno". "Non vedendolo rientrare per l'ora di pranzo - aggiunge - mi sono immediatamente preoccupata e così ho allertato i carabinieri, ma le ricerche al momento sono risultate vane". Nella giornata di martedì una segnalazione di un anziano apparentemente disorientato è arrivata da Monte San Giusto, che da Cupi dista 74 chilometri. I carabinieri stanno seguendo ora anche questa pista. Giuseppe, che è originario di Tarquinia (Viterbo), la mattina dell'allontanamento indossava pantaloni della tuta da ginnastica blu e un maglione grigio.

(ANSA).