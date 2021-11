Vaccini: Marche, neanche 1/a dose 22,4% giovani 12-19 anni

(ANSA) - ANCONA, 09 NOV - Nelle Marche il 22,4% dei giovani tra i 12 e i 19 anni non ha ricevuto finora neanche la prima dose di vaccino anti-Covid. Lo fa sapere l'Ufficio scolastico regionale in base ai dati dell'Osservatorio Epidemiologico Regione Marche e Istat aggiornati all'8 novembre.

In totale sono ora 40 le classi in quarantena (il numero più alto, 14, in provincia di Ancona) di cui 13 di secondaria di secondo grado, 11 di secondaria di primo grado, 11 di primaria, tre dell'infanzia.

Sul fronte vaccini il 76,6% dei giovani ha ricevuto la prima dose di vaccino e il 69,9% ha completato il ciclo. Tra i ragazzi di età compresa tra i 12 e i 15 anni prima dose di vaccino al 71,3% e vaccino completo al 63,5%; nella fascia 16-19 anni invece l'83,9% ha avuto la prima dose e il 76,4% entrambe le somministrazioni. I non vaccinati sono 15.888 tra i giovani 12-15 anni (28,7%); 8.827 nella fascia d'età 16-19 (16,1%).

Complessivamente i non vaccinati sono 24.715.

Maglia nera per percentuali di non vaccinati la provincia di Macerata (31,9%; 7.115); seguono Pesaro Urbino (25,3%; 6.729), Fermo (22,9%; 2.756), Ascoli Piceno (21,3%) e Ancona (14,7%; 5.070). (ANSA).