Università: al via corso laurea Univpm Fisioterapia Ascoli

(ANSA) - ASCOLI PICENO, 09 NOV - Al via le lezioni del Corso di Laurea in Fisioterapia ad Ascoli Piceno. Sono 20 le studentesse e gli studenti dell'Università Politecnica delle Marche, accolti presso le aule adibite all'interno del Reparto di Medicina Fisica e Riabilitativa dell'Ospedale Mazzoni. Alla mattinata dedicata alle matricole erano presenti, tra gli altri, il rettore di Univpm Gian Luca Gregori, il sindaco Marco Fioravanti, l'assessore all'Università della Regione Marche Giorgia Latini, l'assessore al Bilancio della Regione Marche Guido Castelli, la direttrice generale dell'Asur Marche Nadia Storti. Per l'occasione è stata inaugurata anche l'Aula multimediale intitolata ad Anna Maria Alfonsi, dipendente dell'Av5 scomparsa recentemente. Fisioterapia rientra nella classe dei corsi di laurea triennali delle Professioni sanitarie all'interno della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Univpm.

Nel suo intervento il rettore Gregori ha sottolineato quanto sia importante in ambito sanitario avere nuove figure come è importante che il numero di partecipanti ai corsi di infermieristica sia stato elevato. Sono 18 i corsi triennali delle Professioni Sanitarie all'Università Politecnica delle Marche. I nuovi corsi attivi da quest'anno sono Fisioterapia ad Ascoli, Logopedia a Fermo e Terapia della Neuro e Psicomotricità dell'Età Evolutiva a Macerata. Il numero complessivo dei posti disponibili per accedere a questi corsi è aumentato rispetto all'anno scorso, si è passati da 598 del 2020 a 735 posti per il 2021. Il tasso di occupazione a tre anni dal conseguimento del titolo è molto elevato ed è pari all'87%, il 91% degli studenti è soddisfatto della disponibilità dei docenti e l'80% è soddisfatto degli studi svolti, secondo l'ultima indagine AlmaLaurea. Ad Ascoli Piceno è attivo dal 2006 anche il Corso di Laurea in Infermieristica sempre presso l'Ospedale Mazzoni.

(ANSA).