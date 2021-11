Partita campagna per finanziare centri antiviolenza con la spesa

Per tutto il mese di novembre, grazie alla campagna solidale 'Noi ci spendiamo, e tu?" chi acquisterà i prodotti Solidal Coop e Frutti di pace nei punti vendita di Coop Alleanza 3.0 contribuirà a sostenere centri antiviolenza, associazioni del territorio che di questo si occupano e incontri dedicati alla violenza di genere.

Lo scorso anno l'iniziativa ha raccolto 100 mila euro.

Quest'anno saranno 40 i centri e le associazioni finanziati con l'1% degli acquisti della linea Solidal, che è nata nel 1995 e assicura ai produttori di Paesi in via di sviluppo prezzi stabili e contratti di acquisto di lunga durata senza intermediari, e le confetture e i nettari Frutti di pace prodotti da INSIEME, una cooperativa formata principalmente da donne che nasce nel 2003 a Bratunac nel territorio di Srebrenica, in Bosnia Erzegovina , con lo scopo di favorire il ritorno a casa dei profughi della ex-Jugoslavia.

L'iniziativa - che punta i riflettori sulla Giornata internazionale contro la violenza sulle donne il 25 novembre - prevede anche una serie di incontri in presenza o in streaming, con un programma che può essere consultato su all.coop/noicispendiamoetu . (ANSA).