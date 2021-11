Manovra: Fioravanti, esenzioni per popolazioni sisma 2016

(ANSA) - ANCONA, 09 NOV - "Al premier Mario Draghi e al ministro dell'Economia e delle Finanze, Daniele Franco, chiedo fin da ora che all'interno della Legge di Bilancio, che sarà approvata nei prossimi giorni, vengano inseriti esenzioni e interventi in favore delle popolazioni e dei territori colpiti dal sisma 2016". Lo afferma il sindaco di Ascoli Piceno Marco Fioravanti specificando che per una concreta ripartenza di queste aree, e per evitare di favorire lo spopolamento delle zone dell'entroterra, è fondamentale che queste comunità possano beneficiare, per tutto l'anno 2022, di tali misure. A partire dalla proroga del termine della sospensione dei pagamenti delle rate di mutuo della prima casa, inagibile o distrutta. "Non è ammissibile che cittadini ancora oggi sfollati, poiché impossibilitati a rientrare nelle loro abitazioni inagibili, debbano ricominciare a pagare il mutuo della prima casa a partire da gennaio - aggiunge Fioravanti -. È inoltre fondamentale che il Governo preveda l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria (Imu), per tutti i fabbricati ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici 2016, che siano stati distrutti dal terremoto o comunque oggetto di ordinanze di sgombero". L'attenzione del Governo deve essere anche relativa a Tari e Tosap: "per entrambe, è necessario prevedere anche per il 2022 quanto già disposto per il 2020 e 2021, affinché le comunità già martoriate dal terremoto e successivamente - dall'emergenza Covid possano sopperire ai maggiori costi affrontati e/o alle minori entrare registrate, prevedendo inoltre apposito ristoro ai Comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla disposizione".

