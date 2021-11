Maltempo: forti piogge Anconetano, ventina interventi Vvf

Una ventini di interventi dei vigili del fuoco in provincia di Ancona, nella notte appena trascorsa, a causa della perturbazione che sta attraversando la regione con forti piogge. I pompieri sono intervenuti, in particolare, per prosciugamenti, alberi caduti e smottamenti di terreno concentrati soprattutto nelle zone di Jesi, Monsano, Arcevia e Montemarciano. A Castiglioni di Arcevia per uno smottamento di terreno ha creato problemi sulla Sp44 poi liberata parzialmente dalla squadra dei vigili del fuoco.(ANSA).