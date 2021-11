Covid: Marche, incidenza sale a 72,66 e 3 decessi in 24ore

(ANSA) - ANCONA, 09 NOV - Sono 138 i casi di positività al coronavirus registrati nelle Marche nelle ultime 24ore e sale ancora l'incidenza su 100mila abitanti (da 66,27 a 72,66) ma i ricoverati risultano in calo a 92 (-2). Intanto si sono verificati altri tre decessi correlati alla pandemia che portano il totale a 3.118. Le ultime persone decedute sono un 70enne di Serra de' Conti (Ancona), che era ricoverato a Pesaro, una 89enne di Servigliano e una 91enne di Porto San Giorgio (entrambi della provincia di Fermo) che erano ospiti della Residenza Valdaso nel Fermano.

In provincia di Ancona rilevato il numero più altro di nuovi contagi (53); è seguita dalle province di Ascoli Piceno (29), Fermo (20), Pesaro Urbino (15) e Macerata (14); sette i casi da fuori regione. Tra i 138 casi le persone con sintomi sono 27; ci sono anche contatti stretti di positivi (32), contatti domestici (32), in ambiente di scuola/formazione (5), di lavoro (2), in setting assistenziale (2) e sanitario (1). I tamponi eseguiti sono 4.106 (2.182 nel percorso diagnostico con il 6,3% di positivi, e 1.924 nel percorso guariti) a cui si sommano 1.143 con 64 casi di positività.

I ricoveri risultano in calo in Terapia intensiva (23; -1) e nei reparti non intensivi (42; -1) mentre sono stabili in semintensiva (27); sette persone dimesse nell'ultima giornata.

Gli ospiti di strutture territoriali sono 57 e quattro in osservazione nei pronto soccorso. Intanto sale il totale di positivi (ricoverati e isolati a domicilio) a 2.832 (+30) e quello delle quarantene per contatto con positivi (4.195 (141) mentre i guariti/dimessi si attestano a 111.462 (+107). (ANSA).