Stop nuova Questura Pesaro, sindaco palla passa allo Stato

Dopo 6 anni di attesa, firme di protocolli, approvazione di progetti e finanziamenti già pronti per 6 milioni di euro, il Demanio si tira indietro, dice no al progetto esecutivo e blocca per sempre la realizzazione della nuova Questura di Pesaro nel palazzo dell'ex Intendenza di Finanza in piazza del Popolo: "Costa troppo ed è inadatto" la spiegazione. Il sindaco Matteo Ricci, stamane in conferenza stampa, ha spiegato che ora "la palla passerà agli enti competenti per trovare una nuova sede alla Questura di Pesaro non essendo un compito del sindaco. Io ho cercato di coniugare il finanziamento del Demanio per l'ex Intendenza di Finanza con l'esigenza di avere una nuova Questura. Tutti d'accordo per sei anni, poi ora cambiando la direzione generale del Demanio, il progetto è apparso non essere adatto. Io ne prendo atto, e dico a Prefettura, Demanio, Ministero dell'Interno di essere a disposizione per collaborare, ma di più non posso fare. Abbiamo anche proposto diversi immobili in centro città - ha aggiunto - come l'ex Banca d'Italia, la colonia di villa Marina oppure l'ex scuola Bramante, ma il Demanio ha detto di non voler acquistare nulla, ma solo costruire su terreni pubblici già con destinazione edilizia adeguata. E noi abbiamo solo due aree così, una dietro al Palas e un'altra a Santa Veneranda, che a mio parere non sono ottimali. Ma - ha ribadito Ricci - non abbiamo altro. La notizia buona è che comunque l'ex palazzo dell'Intendenza di piazza del Popolo sarà ristrutturato per uso pubblico. Per la nuova Questura, trovare 5.500 mq di superficie su cui costruire non sarà facile ma è certo che di un bene dello Stato se ne deve occupare lo Stato, non il sindaco". (ANSA).