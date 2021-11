Covid: 157 positivi, ricoverati salgono a 88

(ANSA) - ANCONA, 07 NOV - Sono 157 i positivi al covid rilevati nelle ultime 24 ore nelle Marche, dove il tasso di incidenza cumulativo sale a 64,40 su 100mila abitanti (ieri era 61,80). In crescita anche i ricoverati che arrivano a 88 (+3 su ieri), di cui 23 in terapia intensiva (invariato), 23 in semi intensiva (+1), 42 in reparti non intensivi (+2), 7 dimessi, 8 le persone in osservazione nei pronto soccorso, che non vengono ricomprese tra i ricoverati. Nell'ultima giornata, secondo i dati del Sevizio Salute non ci sono stati decessi, il totale resta fermo a 3.114. La provincia di Ancona ha il maggior numero di nuovi casi nell'ultima giornata, 45, seguita da Pesaro Urbino con 40, da Macerata e Ascoli Piceno che ne hanno entrambe 25, da Fermo con 19, oltre a 3 casi fuori regione. I 157 positivi sono il 7,5% dei 2.089 tamponi analizzati del percorso diagnstico screening su 3.610 totali. I test antigenici sono 1.118. I 157 nuovi casi comprendono 31 sintomatici, 46 contatti domestici, 41 contatti stretti di casi positivi, 5 positivi in setting scolastico/formativo, 3 contatti in setting lavorativo, 1 contatto in ambiente di vita/socialità, 2 casi nello screening sanitario, 1 extra regione, mentre sono 27 i casi per i quali sono in corso approfondimenti epidemiologici. Sono 59 gli ospiti di strutture territoriali (Rsa di Campofilone). Continua a salire il numero dei positivi alla data di oggi, che sono 2.803 (+99 su ieri), di cui 2.715 in isolamento domiciliare. Le persone in quarantena sono 2.704, i dimessi/guariti dall'inizio della pandemia salgono a 111.282. (ANSA).