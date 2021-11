Manovra: Bombardieri, "discussione? Non c'è testo bollinato"

"La discussione sulla manovra finanziaria? Lei ha visto una discussione, ancora noi non abbiamo il testo bollinato". Così il segretario generale della Uil, Pierpaolo Bombardieri, rispondendo ai cronisti ad Ancona a margine della tappa marchigiana ("Connessioni") di Uil in Tour, serie di incontri che la Uil sta facendo nelle piazze di tutta Italia per confrontarsi con lavoratori, pensionati, giovani per "ridisegnare l'Italia.

"Leggiamo sui giornali, vediamo sui mass media, un dibattito interessante: la cosa incredibile è che dopo dieci giorni di discussione sui mass media non c'è ancora un testo bollinato. - lamenta Bombardieri - Stiamo aspettando di capire cosa ci sarà scritto in quei testi. Abbiamo avuto un confronto con il presidente e con i ministri che ci hanno illustrato i capitoli, aspettiamo di vedere come saranno declinati ma quell'illustrazione non ci è piaciuta".

"Non ci sembra ci siano - afferma - quelle scelte che in questo momento il Paese dovrebbe fare e quindi aspettiamo di vedere cosa ci sarà scritto e poi continueremo a fare la nostra mobilitazione, andando a fare assemblee sui posti di lavoro, iniziative, mobilitazioni in piazza - conclude il segretario Uil - perché questo è quello che ci chiedono i nostri iscritti, la nostra gente per cambiare le cose che si stanno decidendo".

(ANSA).