Lavoro: Marche; Uil, 3 morti a settembre, serve formazione

(ANSA) - ANCONA, 04 NOV - "Solo nel mese di settembre ci sono stati tre morti sul lavoro. Non è il lavoro che uccide ma la scarsa formazione, quando non c'è un organizzazione del lavoro adeguata, quando i lavoratori non sono messi in condizioni perché precari, quando il profitto prevale sull'uomo". Le parole di Claudia Mazzucchelli, segretaria generale Uil Marche, all'avvio della tappa marchigiana di Uil in Tour 2021 oggi in piazza Cavour ad Ancona alla presenza del segretario generale Pierpaolo Bombardieri che ha seguito dal vivo 4 delle 27 tappe previste.

Il dato sugli incidenti mortali è "agghiacciante", attacca Mazzucchelli: "basta cordoglio post, servono azioni prima". Tra queste, la necessità di "rimpinguare le risorse per il Dipartimento prevenzione: il 2,8% bilancio sanità è impegnato, la norma richiede il 5% e nelle regioni è attorno al 4,4%, ci sono solo 56 tecnici addetti ai controlli...".

"Ho scelto di venire anche nelle Marche perché questo territorio ha bisogno di essere sostenuto nella ricostruzione e nel rilancio - ha detto Bombardieri - pensiamo ci sia necessità di ragionare e lavorare affinché si riesca creare nuove infrastrutture e lavoro stabile. La ripresa dell'Italia non può essere a macchia di leopardo. Abbiamo bisogno di un Paese più unito, più coeso. Come sindacato continuiamo a fare quel che abbiamo fatto sempre: andiamo sui posti di lavoro, torniamo delle piazze. E' un periodo complicato in cui ci sono tante cose da decidere e ribadire il diritto alla vita. Il primo punto è la sicurezza sul lavoro: tre morti al giorno sono una tragedia che colpisce le famiglie, la comunità e il territorio".

All'evento anche il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli e il presidente dell'Istao, Pietro Marcolini, sul palco con il giornalista Maurizio Socci che ha moderato gli interventi. Si è parlato anche di infrastrutture viarie e digitali carenti nelle Marche. "Su 236 interventi per portare la banda larga a tutti i cittadini - ha riferito Mazzucchelli -, solo 34 realizzati. Ciò significa che in molti comuni, anche costieri, si viaggia tra i 2-4 megabit al secondo, velocità totalmente inadatta all'utilizzo del web nel 2021".

