Green Pass: Ancona,6 fogli di via per sit-in non autorizzati

(ANSA) - ANCONA, 04 NOV - Sei fogli di via obbligatori disposti dal Questore di Ancona Cesare Capocasa ad altrettanti partecipanti alle "manifestazioni non autorizzate di contestazione della politica governativa in materia di Green Pass e contrasto alla pandemia", che ad ottobre "avevano creato disagio alla cittadinanza, con blocchi stradali ed intralcio alla libera circolazione dei veicoli, in via Mattei" in zona Zipa del porto. Le misure di prevenzione sono state adottate, spiega la Questura, per "non residenti nella provincia di Ancona, ai quali il Questore ha disposto il divieto di ritorno ad Ancona, senza specifica autorizzazione, per un anno, non avendo interessi familiari, di lavoro o di altra natura, nel territorio dorico".

I sei fogli di via obbligatori nei confronti di altrettanti 'no Green pass' fanno parte di un pacchetto di complessivi 11 predisposti dalla Divisione Polizia Anticrimine nei confronti di "persone non residenti ad Ancona, o nelle Marche e considerate non gradite, perché pericolose per la vita cittadina, sia del capoluogo dorico, che dei comuni della Provincia". (ANSA).