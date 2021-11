Forti raffiche di vento in Abruzzo, 138 Km/h su monte Genzana

(ANSA) - L'AQUILA, 04 NOV - Forti raffiche di vento nella notte sulle montagne d'Abruzzo a causa di un esteso sistema temporalesco di tipo MCS (Mesoscale Convective System) che ha portato anche abbondanti piogge in diverse zone. Le stazioni meteo della rete di monitoraggio dell'associazione Aq Caput Frigoris ( https://www.caputfrigoris.it/rete-meteo.htm ) hanno registrato raffiche fino a 138.4 Km orari sul Monte Genzana (1980 metri), 133.6 km/h al Rifugio Franchetti (2433 metri di quota sul versante teramano del Gran Sasso); 114.3 Km/h al Rifugio Fioretti, a 1500 metri di quota sul Gran Sasso, nel territorio della frazione aquilana di Arischia; 105 Km/h sul Monte Piselli, nel Teramano al confine con le Marche, nella stazione meteo 'Le Tre Caciare' a quota 1426 metri; 103 Km/h alla stazione Majelletta Blockhaus, a quota 2003 metri (dati raccolti in collaborazione con Chieti Meteo).

E ancora raffiche fino a 98.2 Km/h a Campo Imperatore; ad Atessa (Chieti) 87 Km/h a 400 metri; a Castel di Sangro (L'Aquila) 86.8 Km/h, a Campli (Teramo) 74 Km/h, a Guardiagrele 74 Km/h, a Passo Godi (quota 1560 metri nel territorio di Scanno) 70.8 Km/h, e raffiche a 66 Km/h a Isola del Gran Sasso (Teramo) e a Ovindoli (L'Aquila), 62.8 Km/h ai Prati di Tivo (1.450 metri).

Nella rete di monitoraggio di Aq Caput Frigoris è di recente entrata a far parte una webcam panoramica che da Rocca Santa Maria (Teramo) offre una straordinaria veduta dei Monti della Laga, con tutte le principali vette. Il provider Micso ha messo a disposizione dell'associazione la connettività, il Comune di Rocca Santa Maria l'area per posizionare la strumentazione.

