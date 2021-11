Fiere: ad Ancona Mercato europeo ambulante, 100 espositori

(ANSA) - ANCONA, 04 NOV - Dopo il successo delle precedenti edizioni e la pausa forzata causa covid-19, torna ad Ancona, dal 5 al 7 novembre, il Mercato Europeo del commercio ambulante di Fiva Confcommercio (Federazione Italiana Venditori Ambulanti), con sapori e specialità da tutto il mondo: un centinaio gli espositori presenti. A farla da padrona sarà la gastronomia mitteleuropea. Gli spazi sono stati studiati per creare intervalli tra i banchi nel pieno rispetto delle normative anti-Covid. L'evento, con lo slogan "Tanti volti per un unico mercato", è realizzato con il supporto organizzativo di Confcommercio Marche Centrali e con il patrocinio e il supporto del Comune di Ancona.

La manifestazione è stata presentata questa mattina nella sede Direzionale Confcommercio Marche Centrali di Ancona in via Sandro Totti alla presenza del vice sindaco di Ancona Pierpaolo Sediari e del direttore generale Confcommercio Marche Centrali e Marche Massimiliano Polacco. Il Presidente Fiva Confcommercio Giacomo Errico ha inviato un messaggio di sostegno: "Siamo alla sesta edizione Dorica - le sue parole -, e orgogliosi di portare anche in questo anno difficile in questa location meravigliosa tanta varietà. Il Mercato Europeo è unico, originale e inconfondibile ed è per questo che è sempre atteso".

"La manifestazione - ha detto Polacco -, fornisce un concreto segnale di ripresa e di atteso ritorno alla normalità e possiamo dire finalmente 'Ricominciamo!'. Un Mercato Europeo Ambulante che "torna in grande stile" come sottolineato dal vice sindaco Sediari . (ANSA).