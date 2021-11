Comuni: inaugurata a Pesaro prima Panchina Europea nelle Marche

(ANSA) - PESARO, 04 NOV - Pesaro aderisce al progetto "Panchine europee in ogni città". È stata inaugurata la prima panchina delle Marche dipinta con i simboli e i colori dell'Ue, in piazza Europa a Baia Flaminia. L'iniziativa è promossa da Movimento Federalista Europeo e la Gioventù Federalista Europea attraverso la sezione di Pesaro e Fano e in associazione con l'Aiccre Marche, patrocinata dal Comune di Pesaro.

"Il progetto - spiega l'assessore con delega al Rigore Riccardo Pozzi -, ha come finalità quella di dare colore alla bella piazza di Baia Flaminia e portare i simboli dell'Ue e della pace sul territorio. Un messaggio semplice e immediato che ricorda, informa e sensibilizza la cittadinanza su tematiche europee". La "Panchina Europea" è stata realizzata in un luogo simbolico: "di fronte alla Biblioteca Louis Braille, spazio frequentato da tantissimi giovani. Proprio i ragazzi rappresentano la generazione, che più di altre, ha capito e compreso le opportunità e la ricchezza che derivano dall'appartenenza all'Ue. Tra gli esempi quello dell'Erasmus, che insieme ad altri progetti fatica ancora a trovare spazio nel dibattito pubblico, ma che in realtà incidono nel nostro presente e futuro".

All'inaugurazione è intervenuto il segretario Mfe di Pesaro e Fano Marco Zecchinelli: "Vorremmo che tutti guardando la bandiera europea si sentissero a casa e si sentissero parte di una comunità più grande. Abbiamo pensato quindi di realizzare una panchina, in un luogo della città il più possibile frequentato e vissuto, che abbia un valore simbolico. Un messaggio semplice e immediato per tutti quelli che passano per ricordare che Pesaro è una città europea e che tutti noi siamo cittadini europei". Presenti anche Nicola Giannelli, docente Unirb, la titolare di Miss Sarajevo Merima Sabanovic, Debora Striani, autrice della "Panchina Europea" e altre associazioni e movimenti della città. (ANSA).