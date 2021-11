Scuola: Latini, situazione Marche "sotto controllo"

(ANSA) - ANCONA, 03 NOV - Sul fronte Covid situazione "sotto controllo" nelle scuole marchigiane. Lo afferma l'assessora regionale all'Istruzione delle Marche Giorgia Latini rispondendo alle domande dei cronisti a margine di una conferenza stampa per presentare il "Pupun, Filiere Futuro festival del Piceno". Il nuovo protocollo 'anti-Covid' sulla scuola che verrà approvato dal governo, osserva, "è un'iniziativa molto importante perché ci permette di limitare le quarantene: l'obiettivo è far stare i ragazzi in presenza ed evitare il più possibile la didattica a distanza".

"E' una cosa che come Regione Marche avevo chiesto - ricorda Latini - soprattutto, anche con il controllo e il monitoraggio delle scuole sentinella, c'è la possibilità di monitorare i ragazzi qualora ci fosse un caso in una classe". "Facendo questo monitoraggio, a seguito di un positivo, - spiega l'assessora - si può fare in modo che la situazione rimanga sotto controllo.

La quarantena ad oggi scatta dopo tre alunni positivi per classe, penso che sia un risultato importante".

Nelle scuole marchigiane, riferisce Latini, la situazione "è sotto controllo, abbastanza positiva e anche quei pochi casi che abbiamo, con questi nuovi protocolli verranno sicuramente ridotti di molto perché è ovvio le classi con tre positivi, sono casi rarissimi e si riesce a sostenere i ragazzi con la didattica in presenza perché ce n'è veramente bisogno dopo la chiusura che c'è stata nell'ultimo periodo. Siamo contenti e soddisfatti - commenta - di questo provvedimento".

Quanto ai test agli studenti, riferisce ancora Latini, "nelle scuole sentinella vengono sottoposti tutti al tampone salivare molecolare, senza distinzioni tra vaccinati e non vaccinati per non discriminare". Anche per quanto riguarda insegnanti e altro personale della scuola la situazione "è sotto controllo. Siamo soddisfatti di come sta andando". (ANSA).