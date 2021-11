Covid: 140 positivi e 81 ricoverati nelle Marche

(ANSA) - ANCONA, 03 NOV - Balzo in avanti dei positivi al covid nelle Marche, che arrivano in un giorno a 140, con un tasso di incidenza che sale a 45,70 su 100mila abitanti (ieri era 43,35); mentre resta sostanzialmente stabile il numero dei ricoverati: 81 (+1 su ieri). I pazienti in terapia intensiva sono 20 (invariato), quelli in semi intensiva sono 19 (-3), quelli in aree non intensive 42 (+4), oltre a 4 dimessi. Secondo i dati del Servizio Salute della Regione nelle ultime 24 ore c'è stato un decesso legato al covid negli Ospedali Riuniti di Ancona: quello di un 48enne di Vallefoglia, affetto da patologie pregresse., che fa salire a 3.109 il numero totale delle vittime. La provincia con il maggior numero di nuovi casi nell'ultima giornata è Pesaro Urbino con 35, seguita da Ancona con 28, da Fermo con 26, da Ascoli Piceno con 16, da Macerata con 14, oltre a 21 casi fuori regione. Sono 4.353 i tamponi complessivamente analizzati: 2.529 nel percorso diagnostico screening (positività 5,5%), 1.824 del percorso guariti, a cui si aggiungono 1.424 tamponi antigenici repidi (64 positivi da sottoporre a tampone molecolare). I 140 nuovi casi comprendono 30 soggetti sintomatici, 43 contatti domestici, 27 contatti stretti di casi positivi, 6 positivi in setting scolastico/formativo, 2 contatti in setting lavorativo, 2 contatti in ambiente di vita/socialità, 2 contatti in setting assistenziale, un caso emersi nello screening sanitario, 3 casi extra regione, per 24 casi sono in corso approfondimenti epidemiologici. Sono 7 le persone in osservazione nei pronto soccorso (tecnicamente non ricomprese tra i ricoverati) e 53 gli ospiti di strutture territoriali (la Rsa di Campofilone). Gli attualmente positivi sono 2.341 (ieri erano 2.254), di cui 2.260 in isolamento domiciliare, le persone in quarantena 3.481. I dimessi/guariti dall'inizio della pandemia salgono 111.009.

