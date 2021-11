Unesco: Rossini Opera Festival al Daegu Music Festival

Il sovrintendente del Rossini Opera Festival Ernesto Palacio è intervenuto al convegno Opera and Future Forum, tenuto alla Dalgubul Hall del Daegu Arts Center di Daegu (Corea del Sud) nell'ambito del Daegu Unesco Music Festival. Tra i partecipanti, rappresentanti del New National Theatre di Tokyo, New Opera di Singapore, National Theater di Mannheim (Germania), National Theatre di Brno (Repubblica Ceca), Hungarian State Opera, Mongolian State Opera & Ballet, Teatro Comunale di Ferrara. La relazione di Ernesto Palacio, inserita nella sessione Suggestions for theaters to overcome crisis, ha avuto per titolo The Rof at the time of the pandemic, ed ha illustrato le varie problematiche affrontate dal Festival nelle ultime due edizioni, andate in scena con successo nonostante le restrizioni anti Covid 19. L'invito a Daegu fa seguito ad un memorandum d'intesa siglato nel 2018 tra la città di Pesaro e quella di Daegu, entrambe incluse nell' Unesco Creative Cities Network (Uccn). Attraverso questo memorandum, le due città, in conformità alla missione e agli obiettivi del network, promuovono scambi culturali e progetti di cooperazione. (ANSA).