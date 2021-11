Chiusa SS361 fino al 4/11 per bonifica versanti rocciosi

(ANSA) - PIORACO, 02 NOV - La SS361 "Septempedana" rimarrà chiusa a Pioraco (Macerata) fino al al 4 novembre per consentire il completamento delle operazioni di messa in sicurezza del versante roccioso. La strada è chiusa da venerdì 29 ottobre per verifiche tecniche sui versanti rocciosi in modo da eliminare materiale pericolante. Le attività sono svolte da rocciatori specializzati e riguardano, in particolare, l'ispezione dei versanti - anche a quote elevate e su aree di competenza di altri enti - e il distacco dei materiali rocciosi potenzialmente pericolanti che incombono sulla sede stradale. La chiusura è senza soluzione di continuità, il traffico sarà deviato sulla viabilità secondaria con indicazioni sul posto. (ANSA).