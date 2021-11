Incidenti stradali: auto contro barriera SS76, 20nne ferito

(ANSA) - GENGA (ANCONA), 01 NOV - Incidente stradale questa mattina sulla SS76 all'altezza della Galleria Mariani, nel Comune di Genga (Ancona), intorno alle 5:30. Un'auto ha centrato in pieno la barriera New Jersey in cemento all'altezza del cambio di direzione nei pressi della Galleria Mariani. Il guidatore, molto probabilmente a causa di una distrazione, non ha svoltato in tempo per immettersi nel tratto a doppio senso di circolazione. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Fabriano, la Croce Verde di Serra San Quirico, l'ambulanza del 118 dell'ospedale di Fabriano, la Croce Azzurra e la polizia stradale. Degli occupanti, quattro ragazzi sono usciti da soli dal mezzo incidentato. Mentre il quinto, un 20enne che sedeva davanti sul lato passeggero, è rimasto incastrato. I pompieri sono riusciti a estrarlo dalle lamiere e lo hanno affidato alle cure dei sanitari. Sempre cosciente, il ragazzo è stato trasferito all'ospedale Torrette di Ancona con escoriazioni e un sospetto trauma cranico. Le sue condizioni sono costantemente monitorate, ma non sembra in pericolo di vita. Per consentire i rilievi e la rimozione del mezzo incidentato, i tecnici dell'Anas ha interdetto la circolazione per circa un paio d'ore in direzione Fabriano. (ANSA).