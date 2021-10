Terremoto: giornata sport a Pieve Torina con ori olimpici

Giornata dedicata allo sport ieri a Pieve Torina (Macerata), uno dei centri colpiti dal sisma del 2016, con la partecipazione di atleti medaglie d'oro olimpiche e campioni del mondo nel nuovo Palazzetto dello Sport.

A organizzare l'evento il Comune di Pieve Torina e l'associazione Amova che riunisce le medaglie d'oro al valore atletico. "Dare contenuto a questo spazio è il nostro impegno prioritario, e avere oggi qui, a Pieve Torina, tanti campioni in diverse discipline, è un onore e un vanto per un paese che vuol trovare anche nello sport, una motivazione ed una spinta per la ripartenza": soddisfatto il sindaco, Alessandro Gentilucci, atleta lui stesso e campione di canottaggio che ha potuto confrontarsi con Daniele Scarpa, medaglia d'oro olimpica ad Atlanta 1996, che ha tenuto una dimostrazione pratica di allenamento a secco con il vogatore.

Particolare emozione ha suscitato l'esibizione della squadra di ginnastica ritmica di Fabriano, campione d'Italia 2017 e tra le società più titolate non solo a livello nazionale. Si sono susseguite dimostrazioni con il tiro dell'arco con la società Arcieri medio Chienti e la campionessa paralimpica Sandra Truccolo, prove di arrampicata sulla parete attrezzata del palazzetto, la presentazione del progetto Amova Kleos per riavvicinare over 65 all'attività fisica. A chiudere, un tour in bicicletta con la campionessa olimpica Antonella Bellutti e i ciclisti della società ciclistica Marinelli Cantarini.

"Rigenerarsi fisicamente - ha concluso Gentilucci - può essere un buon viatico anche per una rigenerazione morale, una attenzione che dobbiamo continuare a mantenere alta per coltivare lo spirito combattivo e di resilienza della nostra comunità, finché la ricostruzione non diverrà realtà per tutti".

