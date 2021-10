Piattaforma 'Made in Piceno' per eccellenze territorio

Il vero "Made in Piceno" per rilanciare il tessuto economico e artigianale locale: a oggi la chiamata a raccolta del Bim Tronto ha convinto 62 imprese con quasi 500 prodotti a chilometro zero, tra queste 37 produttori sono già presenti sul marketplace del territorio www.madeinpiceno.it con le loro 330 eccellenze. Una piattaforma pensata in una duplice direzione: far arrivare il Piceno ovunque in Italia e conquistare gli italiani col fascino e il saper fare tipicamente locali. Made in Piceno si propone come un viaggio attraverso le tradizioni locali, che mette assieme le specialità enogastronomiche picene, opere di artigianato e cosmesi naturale, con un occhio di riguardo al mondo del biologico locale.

Su Made in Piceno è possibile acquistare le specialità locali, come le vere olive ascolane Dop, il tartufo nero di Roccafluvione, lo zafferano piceno, ma anche pasta, legumi, salumi e insaccati, dolci e prodotti a base di mela rosa dei Sibillini e anice verde di Castignano. Sono disponibili anche pregiati vini, spumanti e birre artigianali, ricami a mano e al tombolo di Offida, bigiotteria in pelle di pesce, pentole di rame fatte a mano e cosmesi naturale.

"Non miriamo solo a una vetrina digitale - ha spiegato il presidente Luigi Contisciani nel corso di una conferenza stampa - ma a una vera azione di promozione e marketing del territorio che miri a conquistare gli italiani della bontà e delle bellezze del Piceno. Il progetto nasce da un momento di crisi, ma sono certo che saprà trasformarsi in una possibilità concreta".

(ANSA).