Pd: appello dem, Mastrovincenzo segretario unitario Marche

Un appello a sostenere la candidatura di Antonio Mastrovincenzo, attualmente consigliere regionale del Pd ed ex presidente del Consiglio regionale nella scorsa legislatura, a segretario regionale unitario del Partito Democratico delle Marche in vista del congresso che si celebrerà il 19 dicembre con le primarie aperte. A lanciarlo in una nota un centinaio di esponenti dem marchigiani, tra sindaci, vice sindaci, segretari comunali e di circoli, coordinatori, assessori e consiglieri comunali, capigruppo, esponenti dei Giovani democratici, in particolare delle province di Ancona, Pesaro Urbino, Macerata e Fermo.

"Crediamo - scrivono i 107 sottoscrittori della nota - che il prossimo Congresso del Pd delle Marche debba essere contraddistinto da uno spirito unitario che permetta di scrivere una pagina nuova della storia del nostro partito, di ricostruire un rapporto di fiducia e di ritrovare la sintonia con i marchigiani". "Per questo - spiegano - proponiamo la candidatura alla guida del Pd delle Marche di una persona la cui storia politica, il senso delle istituzioni, la riconosciuta capacità di relazione, la competenza, costituiscono naturale ed indispensabile autorevolezza per guardare con fiducia ed entusiasmo al Pd delle Marche di domani. Sosteniamo Antonio Mastrovincenzo - concludono - segretario regionale unitario del Partito Democratico delle Marche". (ANSA).