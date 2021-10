Covid: Marche, ricoveri a 72 (+3), incidenza stabile 47,42

(ANSA) - ANCONA, 31 OTT - Prosegue nelle Marche il trend di crescita dei ricoveri per Covid-19 che superano quota 70 (ora sono 72; +3) ma l'incidenza di positivi al coronavirus su 100mila abitanti resta invariata a 44,72 con i 118 casi rilevati nelle ultime 24ore. Lo comunica il Servizio Sanità della Regione. Nessun decesso correlato alla pandemia in un giorno e il totale di vittime resta a 3.107.

Nell'ultima giornata eseguiti 3.972 tamponi di cui 2.574 nel percorso diagnostico screening (4,6% di positivi) e 1.398 del percorso guariti; si sommano a questi 1.865 test antigenici che hanno fatto emergere 38 positivi. Dei nuovi contagi, 40 riguardano persone in provincia di Ancona, 23 in quella di Pesaro Urbino, 18 nel Fermano, 16 in provincia di Macerata, 9 nell'Ascolano e 12 provenienti da fuori regione.

In ospedale sono assistiti attualmente 18 degenti in terapia intensiva (-1), 19 in Semintensiva (+1), 35 nei reparti non intensivi (+3); una persona dimessa. Gli ospiti di strutture territoriali sono 46 e cinque in osservazione nei pronto soccorso. Il totale di positivi (isolati più ricoverati) sale a 2.252 (+86), le quarantene per contatto con contagiati a 3.778 (+59) e i guariti/dimessi sono ora 110.873 (+32). (ANSA).