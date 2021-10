Terna: Adriatic Link, proroga termini osservazioni al 15/11

Amministrazioni locali, cittadini, associazioni e portatori di interesse dei comuni abruzzesi e marchigiani, nello specifico Fano e Cartoceto (Pesaro-Urbino), interessati dall'Adriatic Link, il nuovo elettrodotto sottomarino che unirà Marche e Abruzzo, avranno tempo fino al 15 novembre per la presentazione delle osservazioni. Queste saranno inserite nella documentazione che Terna trasmetterà al Ministero della Transizione Ecologica per l'avvio dell'iter di autorizzazione alla nuova opera per la quale la società investirà oltre 1 miliardo di euro.

"L'Adriatic Link, lungo circa 270 km di cui 230 in cavo marino, - ricorda Terna - rafforzerà lo scambio di energia nell'asse centrale della penisola, garantendo sicurezza e flessibilità al sistema elettrico nazionale e consentendo di raggiungere gli obiettivi di incremento di energia da fonti rinnovabili. L'opera rientra nel Piano di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale ed è inserito negli interventi previsti dal Pniek (Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima), che punta alla decarbonizzazione del sistema energetico entro il 2030". (ANSA).