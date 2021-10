Tedx ad Ascoli Piceno su 'Battiti', emozioni per resilienza

Ad Ascoli Piceno oggi quarta edizione di TEDxAscoliPiceno, un format internazionale che mette in risalto le idee resilienti e virtuose proposte dal territorio. Per l'edizione di quest'anno è stato selezionato il tema "Battiti", allo scopo di mettere in evidenza il bisogno e il desiderio di tornare a far battere il proprio cuore con l'amore, con la passione e con le emozioni: un modo per ritrovare ciò che la pandemia sembrava avere sottratto, per un ritorno alla vita non solo di natura professionale, ma anche di carattere umano.

Protagonisti 14 speaker impegnati su temi diversi: dalla tecnologia al giornalismo, dall'arte alla scienza, natura, imprenditoria, la rigenerazione, l'arte, la comunità, la passione, la cura, il coraggio e la disabilità. Tra gli interventi più apprezzati quello di Marco Veneranda, ricercatore di Ascoli che si è collegato dalla Danimarca, dove vive e lavora al progetto di Rover Perseverance per lo studio di Marte.

"L'esposizione mediatica - ha detto Veneranda - che l'atterraggio su Marte ha riguardato anche noi ricercatori si è ritirata con la stessa velocità con cui ci ha travolti. Eppure il cosiddetto 'ammartaggio' è solo il primo passo di un'impresa che negli anni a venire ci riserverà grandissime sorprese".

Di "yoga della risata" e dell'importanza di coltivare la felicità ha parlato Lara Lucaccioni. Paola Romanucci, presidente del Cai di Ascoli, ha ripercorso la storia del rifugio Zilioli, "piccola sentinella in pietra sui Sibillini, ricostruito grazie alla generosità di molti dopo che il terremoto del 2016 l'ha buttato giù". Gloria caioni ha approfondito il ruolo dell'informazione in provincia, ricordando il ruolo avuto da Vera TV nella soluzione dell'omicidio Sarchiè e l'importanza di un giornalismo sul campo. (ANSA).