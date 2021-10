Biesse: volano i conti 3/o trimestre, +23,7% ricavi

Volano i conti, approvati oggi dal cda, del terzo trimestre 2021 di Biesse, gruppo di Pesaro specializzato nella produzione e commercializzazione di macchine per la lavorazione del legno, quotato al segmento Star di Borsa Italiana. Ricavi consolidati netti 172,9 milioni di euro (+23,7% rispetto allo stesso periodo 2020); margine operativo lordo (Ebitda) 20,9 milioni (+39,8% rispetto allo stesso periodo 2020) incidenza sui ricavi 12,1%.

Il risultato operativo (Ebit) prima degli eventi non ricorrenti 12 milioni (+106,5%) e l'utile ante-imposte si attesta a 9,4 milioni (+146,5%) con incidenza sui ricavi 5,4%.

La posizione finanziaria netta di Gruppo al 30 Settembre, fa sapere l'azienda, è positiva per 113,9 milioni, in netto miglioramento rispetto al medesimo periodo 2020 (+117 milioni).

"Seppure persistano a livello internazionale evidenti fattori di instabilità ed incertezza, - commenta il Cfo di Gruppo Pierre La Tour a margine del cda -, quanto realizzato dal Gruppo in questi nove mesi disegna scenari senza dubbio positivi. Il portafoglio produttivo di Gruppo si è incrementato rispetto allo scorso giugno confermandosi su livelli mai raggiunti nella storia di Biesse. Nonostante questo livello record, permane una non elevata visibilità produttiva media, derivata anche dalla nostra attenzione a non voler dilatare oltre misura i tempi di consegna". Per quel che riguarda gli investimenti in Ricerca e Sviluppo, conclude La Tour, "possiamo confermare come questi rimarranno sempre al centro dei progetti del Gruppo e non saranno in alcun modo ridimensionati". (ANSA).