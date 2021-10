Covid: Baldelli visita scuole con impianti ventilazione

(ANSA) - MONTECALVO IN FOGLIA, 28 OTT - Aria pulita e salubre per gli studenti dell'istituto comprensivo 'Anna Frank' di Sassocorvaro-Auditore, della primaria Borgo Massano di Montecalvo in Foglia e della scuola dell'infanzia di Tavoleto.

Tutte le 31 aule dei tre plessi, frequentate da oltre 450 bambini e ragazzi, sono state dotate di impianti di ventilazione meccanica controllata grazie al progetto della Regione Marche, che ha finanziato l'installazione, su iniziativa dell'assessore alle Infrastrutture e ai Lavori pubblici, Francesco Baldelli.

L'assessore, questa mattina, si è recato all'Istituto 'Anna Frank' per presenziare all'accensione degli impianti. Sulle note dell'Inno di Mameli, suonato e cantato dagli allievi dell'Istituto, si è aperta la cerimonia. I ragazzi hanno voluto rendere una sorta di 'ringraziamento creativo', dando prova delle competenze musicali acquisite a scuola, che ha un indirizzo musicale. "La sicurezza e la salute dei nostri ragazzi ci stanno particolarmente a cuore - ha commentato Baldelli -.

Per questo, sebbene non sia materia di stretta competenza regionale, insieme al presidente Acquaroli abbiamo deciso di investire 6 milioni di euro per dotare le scuole marchigiane di impianti di ventilazione meccanica controllata (Vmc), macchinari utili a ridurre drasticamente la permanenza di batteri nell'aria e quindi a contrastare la diffusione del Covid-19 e, in generale, di tutti i virus influenzali. Le Marche sono state la prima Regione in Italia ad attuare questa iniziativa, indicata come esempio virtuoso da giornalisti di importanti quotidiani nazionali, come Il Sole 24 Ore, ed è stata ripresa anche dal Governo nazionale. Iniziativa diretta a favorire le lezioni in presenza e in piena sicurezza, quindi a scongiurare il ricorso alla Dad, che ha lasciato forti strascichi negativi sui nostri ragazzi. E c'è un ulteriore impegno di continuare sulla strada intrapresa con successivi investimenti". (ANSA).