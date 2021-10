Terremoto: 5 anni dopo, altre famiglie San Severino a casa

Ritorno a casa, a cinque anni dalle scosse di terremoto che nel 2016 sconvolsero il Centro Italia, per altre famiglie di San Severino Marche. Il sindaco Rosa Permattei ha firmato nelle scorse ore la revoca dell'Ordinanza con la quale, a causa del sisma, aveva dichiarato non utilizzabile un edificio bifamiliare in via Giovanni Boccati. L'immobile è stato interessato da lavori di riparazione del danno, con miglioramento sismico della struttura, grazie a un contributo concesso dall'Ufficio speciale per la ricostruzione della Regione Marche di importo pari a 365mila euro. Ammontano, invece, a 65mila euro i lavori di riparazione del danno che hanno interessato una seconda struttura, in questo caso un'abitazione singola, in via Giulio Scampoli e che hanno permesso a un'altra famiglia di fare ritorno a casa a seguito della revoca dell'Ordinanza di inagibilità emessa sempre dal Comune. (ANSA).