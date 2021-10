Ginnastica: Mondiali ritmica; Raffaeli bronzo nel cerchio

(ANSA) - ROMA, 27 OTT - La diciassettenne Sofia Raffaeli ha conquistato la medaglia di bronzo, specialità cerchio, ai Mondiali di ginnastica ritmica che si stanno svolgendo a Kitakyushu (Giappone).

La ginnasta marchigiana - al debutto iridato tra le senior - ha chiuso la sua prova con 25.850 punti. L'oro è andato alla russa Dina Averina (27.750), l'argento alla bielorussa Alina Harnasko (25.950).

Per la Federazione italiana della ginnastica si tratta di un altro risultato storico: nessuna individualista azzurra infatti era mai andata a podio con il cerchio. Il piazzamento della ginnasta di Chiaravalle, cresciuta alla Faber Fabriano con le tecniche Julieta Cantaluppi e Kristina Ghiurova e in forza alle Fiamme Oro, si aggiunge ai bronzi di Samantha Ferrari alle clavette di Atene 1991 e di Alexandra Agiurgiuculese alla palla di Sofia 2018. In quest'ultima rassegna Milena Baldassarri, che oggi ha chiuso in quinta posizione con 25.450, vinse l'argento al nastro: il suo rimane per ora il miglior risultato individuale di sempre.

"Sono molto soddisfatta e felice di questa medaglia - il commento della Raffaeli -. È il mio primo mondiale e la mia prima finale iridata. Non me l'aspettavo, sono sincera. Sono entrata in pedana con l'obiettivo di migliorare la qualifica e invece sono salita sul podio. Se è un sogno vi prego non svegliatemi. Devo ancora realizzare bene ma voglio dedicare questa medaglia alla mia famiglia, alle mie allenatrici, al Gruppo Sportivo della Polizia di Stato, alla Federazione per il continuo supporto e all'Italia intera". (ANSA).