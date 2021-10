Covid: Marche, +4 ricoveri (59) e 2 decessi in 24ore

(ANSA) - ANCONA, 27 OTT - Nelle Marche quattro ricoverati in più per Covid-19 (ora sono 59), 105 casi di positività con incidenza su 100mila abitanti di 44,29 (ieri 44,22) e due decessi che fanno salire il totale regionale di vittime a 3.103.

Lo evidenzia il bollettino di aggiornamento del Servizio Sanità della Regione.

Nell'ultima giornata, in cui sono state dimesse due persone dagli ospedali, i ricoveri in terapia intensiva sono aumentati a 17 (+3), e in Semintensiva a 16 (+1) mentre sono rimasti invariati i numeri nei reparti non intensivi (26).

Le ultime persone decedute in correlazione con la pandemia sono una 93enne di Arcevia (Ancona), ospite della Residenza Valdaso, e una 88enne di Civitanova Marche che era ricoverata a Macerata, entrambi alle prese anche con patologie pregresse.

Dei 105 casi giornalieri di nuovi contagi 29 riguardano la provincia di Ancona, 24 Pesaro Urbino, 22 Fermo, 14 Macerata e 11 Ascoli Piceno; cinque provenienti da fuori regione. Tra i casi ci sono 24 persone con sintomi; comprendono anche 28 contatti stretti di positivi, 33 contatti domestici, quattro in ambiente di scuola/formazione, uno di lavoro, tre in setting assistenziale e uno in setting sanitario. Il totale di positivi sale a 2.046 (+53) e le quarantene per contatto con positivi a 3.632 (+249). I guariti/dimessi salgono a quota 110.626 (+52).

