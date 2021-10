Comuni: a Pesaro riparte 'Sindaco in Famiglia'

Dalle novità su Rocca Costanza alle anticipazioni del Natale. "Un Sindaco in Famiglia", il format lanciato dal primo cittadino di Pesaro Matteo Ricci è ripartito ieri sera da casa Cosentino. Una "grande cena condivisa" dove il primo cittadino ha spaziato sui progetti dei prossimi mesi. la prima novità riguarda Rocca Costanza: "stiamo definendo un nuovo accordo con Agenzia del Demanio, Ministero della Cultura attraverso la Soprintendenza, Archivio di Stato, per la ristrutturazione complessiva del bene, così da poter tornare ad avere Rocca Costanza al massimo dello splendore". Il Comune darà 400mila euro per adattare la struttura alle norme di sicurezza, con la realizzazione di una seconda via di fuga, ma "gran parte degli interventi verranno sostenuti dal Demanio, 1milione e mezzo dal Ministero della Cultura, circa 1milione dell'Archivio di Stato. Il Covid-19 ha bloccato tutto, e abbiamo approfittato dell'ultimo anno e mezzo di chiusure per ragionare sul futuro della struttura, che necessitava di interventi". Si è poi parlato dell'esigenza di avere uno sgambatoio, "o meglio un parco per i cani", nella zona centro-mare: "va individuato uno spazio, ci lavoreremo - dice il sindaco -. Un'idea potrebbe essere quella di allargare il fossato che costeggia viale del Risorgimento". Tra i progetti, anche quelli dei contenitori del Centro Storico: l'ex Tribunale, che diventerà il Museo Nazionale della Motocicletta, gli Ortii Giulii, palazzo Ricci e San Benedetto che insieme a quello dei Borghi è tra i bandi di rigenerazione urbana e abitazione sociale che verranno finanziati (Pinqua). Poi l'Interramento della Statale, «un progetto con il minore impatto possibile". E ancora l'Interquartieri e la ciclabile in via Cialdini per chiudere con un'anticipazione sul Natale nel Cuore: "quest'anno l'idea è quella di un Natale diffuso, con attrazioni sparse per le vie del centro storico. Confermata la pista da pattinaggio e - novità annunciata da Ricci - un grande scivolo di ghiaccio per i più piccoli, posizionato in via Curiel". (ANSA).