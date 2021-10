Terremoto: Acquaroli, risorse ok, occorre superare criticità

(ANSA) - CAMERINO, 26 OTT - "La ricostruzione sta prendendo un orientamento buono, dopo che, grazie anche alle ordinanze del commissario straordinario Legnini, sono stati superati i colli di bottiglia che ostruivano la fluidità degli interventi". Lo ha affermato il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli, a Camerino durante il convegno Anci: "Il sisma 2016 del Centro Italia, cinque anni dopo", presso l'Auditorium dell'Università. All'evento per la Regione anche l'assessore alla Ricostruzione, Guido Castelli. "Ma diversi problemi restano aperti e vanno superati, - ha avvertito Acquaroli - per mettere a terra una ricostruzione che sia tangibile, percepita e vissuta dalle popolazioni locali".

"Le domande presentate sono ancora basse, rispetto alle risorse disponibili, evidenziando un segnale che preoccupa sulla effettiva volontà di rientro nei territori", ha osservato il presidente perché "il destino della nostra regione si lega inesorabilmente alla forza, alla velocità e alla credibilità della ricostruzione". "Le risorse non mancano. - ha ricordato - Possiamo contare sul Pnrr Sisma, su quello nazionale, sulla programmazione europea. Il rientro nei territori, però, passa anche attraverso gli investimenti infrastrutturali e immateriali, attraverso una digitalizzazione che porti i servizi nell'entroterra. Chiediamo che la filiera istituzionale coinvolga i rappresentanti dei territori nella fase della programmazione delle risorse, perché è l'isolamento che ostacola la ripartenza anche dopo la ricostruzione fisica degli edifici pubblici e privati".

Tra le criticità che intralciano la ricostruzione, il presidente ha ricordato l'incertezza della proroga, alla scadenza, del Superbonus 110% nell'area del 'cratere' sismico, la gestione delle macerie, il caro prezzi delle materie prime edilizie: "Tutte assieme, rendono la ricostruzione poco praticabile per i cittadini interessati. E allora, dopo l'impulso dato con il riassetto burocratico della normativa, - ha concluso - dobbiamo imprimere l'ultima spinta per portare materialmente una ricostruzione fattibile nel cratere, che possa fungere da traino per le tante persone che non hanno ancora avviato il percorso". (ANSA).