Terremoto: Marche,macerie per cave e lavori,servono depositi

(ANSA) - ANCONA, 25 OTT - Semplificare l'utilizzo degli aggregati derivanti dalle macerie del sisma 2016, anche per 'tombare' cave e come materiali di riempimento per opere stradali e portuali; cercare depositi temporanei per stoccarle al fine di evitare eccessivi costi di trasporto e programmarne lo stock disponibile. Sono i due fronti sui quali, riferisce l'assessore regionale delle Marche alla Ricostruzione post sisma, Guido Castelli, la Regione sta lavorando insieme alla struttura commissariale per rendere più fluido e funzionale lo smaltimento e riutilizzo delle macerie private', circa 4.200 tonnellate nelle Marche.

"Occorre cercare di semplificare le norme, e ci vuole l'aiuto dello stato, - auspica Castelli - per usare gli aggregati riciclati per il tombamento delle cave: sarebbe ossequioso per il principio di economia circolare usare il materiale del terremoto per ri-naturalizzare questi ambienti. In secondo luogo - aggiunge - creare piazzole di stazionamento che possano essere utilizzate, magari in zone agricole debitamente autorizzate, come depositi temporanei di materiali".

Quanto all'utilizzo delle macerie (per la quota utilizzabile) Castelli ha riferito dell'interlocuzione con Quadrilatero, Rfi: c'è la massima disponibilità di Rfi, e di Quadrilatero - afferma - ma anche del Comune di Ancona, dopo un'interlocuzione con il sindaco, per quanto riguarda i lavori del lungomare nord".

"Possiamo utilizzarle ma è necessario poter programmare lo stock di materiale disponibile perché questi grandi lavori devono potersi fondare su certezze: data le tonnellate necessarie - spiega l'assessore - è necessario poi che dal terremoto emergano tali disponibilità e stiamo cercando di allineare i tempi".

L'altro problema è "trovare depositi temporanei in cui, ad esempio al porto di Ancona sia possibile arrivare a prezzi abbordabili e prelevare il materiale senza pagare troppo di trasporto". (ANSA).