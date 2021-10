Terremoto: Acquaroli, "scatto per ricostruzione percepita"

Mettere 'a terra' le leggi per rilanciare l'economia e non far spopolare le aree interne, uno scatto decisivo per la ricostruzione post sisma affinché venga percepita dai cittadini così come dovrà essere anche per gli effetti del Pnrr. Queste le 'priorità' del presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli che, intervenendo a Skytg24, ha risposto a una domanda su quali circostanze lo renderebbero soddisfatto alla fine del secondo anno di mandato quando si è appena concluso il primo dal suo insediamento.

"Tra un anno sarò soddisfatto se riusciremo a dare seguito alle leggi che abbiamo impostato per il rilancio economico basato anche sulla creazione di un'identità forte, il rilancio forte di un sistema economico di cui noi siamo orgogliosi".

Siamo "consapevoli dell'importanza per il futuro della nostra regione, per non spopolare le aree interne e per far capire a tutti quanto può tornare forte l'economia delle Marche". Se "la ricostruzione potrà tornare a essere in una fase più percepita, volano e speranza sui territori. Rispetto a questo momento dobbiamo fare un scatto ulteriore non solo per quella materiale". Altro motivo di soddisfazione sarà, ha concluso il presidente Acquaroli, "se il Pnrr, sarà uno strumento percepito da tutti". (ANSA).