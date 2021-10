Cinema: anteprima a Jesi film marchigiano "Non amarmi"

Ritornare al cinema dopo il lungo periodo di chiusura, magari per andare a vedere un film tutto marchigiano, come "Non amarmi" del regista jesino Marco Cercaci, una storia di passione e mistero vissuta alla fine della seconda guerra mondiale. La pellicola, presentata in una conferenza stampa a Palazzo delle Marche sede del Consiglio regionale ad Ancona, verrà proiettata in anteprima nazionale il 9 e 10 novembre al cinema "Multiplex Giometti" di Jesi. "Un film - ha sottolineato il presidente del Consiglio regionale, Dino Latini - con il quale valorizziamo i territori, ripercorriamo la nostra storia, e siamo lieti di riaprire le porte delle sale cinematografiche per lungo tempo penalizzate a causa delle chiusure obbligate dalla pandemia. Per tutti questi motivi l'Assemblea accoglie con soddisfazione la presentazione di quest'opera libera, indipendente, marchigiana".

Girato principalmente nei comuni di Falconara Marittima, Jesi, Filottrano, Ancona, il film è ispirato a una storia vera.

Da una vecchia foto ritrovata per caso, Carlo comincia a indagare sulla vita del padre recandosi nei luoghi dove lavorava sul finire della guerra. Nella foto c'è anche una donna di cui Carlo riesce a scoprire l'identità, Giuliana una partigiana misteriosamente scomparsa poco prima della liberazione.

Non solo luoghi, ma anche un cast tutto marchigiano per un film "realizzato in fortissima sinergia con le istituzioni, i comuni che hanno ospitato le riprese", ha ricordato Cercaci.

Sono intervenuti alla conferenza stampa anche la sindaca e l'assessore di Falconara, Stefania Signorini e Clemente Rossi, la prima cittadina di Filottrano Lauretta Giulioni, il produttore Giorgio Moreschi e Massimiliano Giometti del Gruppo Giometti Cinema, distributore indipendente della pellicola.

Il film è stato anche selezionato come evento speciale al "Noir in Festival" di Milano e Como, mentre il prossimo 18 novembre sarà all'"Universal Film Festival di New York.

Hanno collaborato per le musiche Max Di Carlo, italo americano che vive a Los Angeles; lo jesino Leonardo Paolini, già visual artist per la Marvel, che ha realizzato la scena del bombardamento di Ancona; Valentina Romano per il montaggio.

(ANSA).