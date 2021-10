80enne azzannata alle gambe da due mastini napoletani

(ANSA) - ANCONA, 24 OTT - Una donna di 80 anni è stata azzannata alle gambe da due mastini napoletani, mentre passeggiava con il suo cagnolino in via Thaon De Revel, in una zona residenziale di Ancona. E' stata soccorsa dalla Croce Gialla e trasportata all'ospedale di Torrette in codice giallo: la ferita più grave, che ha richiesto dei punti di sutura l'ha riportata al polpaccio destro. I due cani sarebbero usciti all'improvviso da un'area recintata. (ANSA).