Moda: Wintour e Campbell a sfilata Frida.Kiza a Milano

(ANSA) - FABRIANO (ANCONA), 23 OTT - La direttrice di Vogue America Anna Wintour e le top model Naomi Campbell e Bianca Balti hanno assistito alla sfilata di Frida.Kiza durante la Settimana della Moda a Milano. 'Firma' e fondatrice del brand è la stilista Fabiola Manirakiza, originaria del Burundi, che da oltre 20 anni vive a Fabriano (Ancona). Frida.Kiza è un mix tra un omaggio a Frida Kahlo e l'abbreviazione del suo cognome. In passerella abiti creati personalmente dalla stilista, con le modelle tornate in presenza dopo due anni di assenza a causa del covid. Tra il pubblico anche Sara Maino, direttrice di Vogue Talent, Francesca Ragazzi, direttrice di Vogue Italia, Edward Enninful, oltre a Wintour, Campbell e Balti. "È stata una esperienza positiva, ricca di emozioni - commenta Fabiola - soprattuto quando ho visto Campbell e Wintour. Con Naomi ho anche scambiato qualche chiacchiera al termine della sfilata", racconta emozionata. Fabiola ha frequentato dei orsi all'estero e nel 2016 ha creato il proprio brand, partecipando alle più importanti manifestazioni fieristiche in Italia e all'estero e presentando le sue collezioni durante la Milano Fashion Week. A Fabriano mantiene la sede legale di Frida.Kiza, ma lo showroom è a Milano: i suoi capi, all'insegna del più puro Made in Italy per cura sartoriale e scelta di tessuti e colori, sono venduti nelle più prestigiose boutique italiane e internazionali.

(ANSA).