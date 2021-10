Acquaroli, prorogare superbonus 110% per sisma

(ANSA) - ANCONA, 23 OTT - "Scriverò al presidente della Repubblica Sergio Mattarella e al presidente del Consiglio Mario Draghi per chiedere la proroga del Superbonus 110% per il sisma fino alla fine dello stato di emergenza": ad annunciarlo il governatore della Regione Marche, Francesco Acquaroli. L'ha fatto da Abbadia di Fiastra, dove oggi l'intera maggioranza di centrodestra dell'amministrazione regionale si è ritrovata per fare il punto sui provvedimenti portati a termine e sulle strategie da mettere in campo per continuare a lavorare per il rilancio delle Marche. Il mandato ad Acquaroli di scrivere al capo dello Stato e al premier è arrivato da tutti i gruppi consiliari di maggioranza. "Una mancata proroga dell'incentivo - ha spiegato il presidente della Regione - potrebbe rappresentare una pietra tombale per la ricostruzione che oggi va evitata con ogni mezzo. Significherebbe privare i terremotati della possibilità di usufruire dell'agevolazione per finanziare la quota in accollo". "La ripresa del territorio passa anche per un netto miglioramento del patrimonio edilizio, dal punto di vista della sicurezza sismica che dall'efficienza energetica", ha sottolineato Acquaroli. Quella di oggi ad Abbadia di Fiastra, viene fatto sapere, è stata una giornata di studio e approfondimento che segue le riunioni settimanali della maggioranza a Palazzo Raffaello, sede della Regione a Ancona.

Tanti i temi trattati, dallo sviluppo economico, alle politiche per l'occupazione e il lavoro, la tutela dell'ambiente, la nuova programmazione europea e la ricostruzione post-sisma, che vede in questi giorni l'anniversario dei cinque anni delle scosse di ottobre 2016. Proprio su questo tema l'amministrazione regionale ha affrontato le ultime criticità e urgenze, tra cui, appunto, quella legata alla probabile mancata proroga del Superbonus 110% sulle pratiche del terremoto. (ANSA).