Moto: domani edizione speciale 'Tavullia in Moto'

Per l'ultima gara di Valentino Rossi in Italia, la sua città, Tavullia (Pesaro Urbino), si prepara ad un grande abbraccio collettivo del 'popolo giallo'.

Il Comune ha organizzato per domani sabato 23 ottobre, in occasione del Gran premio del Made in Italy e Emilia Romagna che si tiene nel weekend al Misano World Circuit Marco Simoncelli, un'edizione straordinaria di "Tavullia in Moto". Gli eventi, realizzati in collaborazione con il fans club di Valentino Rossi e con Terra di Piloti e Motori, inizieranno alle 16:in programma iniziative per bambini in bici, il "Big Show" di uno degli stuntman più famosi in Italia, Didi Bizzarro, esposizione e parata di moto Benelli d'epoca per i 110 anni di Benelli. Alle 19 l'evento clou della giornata con un'intervista sul palco allestito in piazza Dante Alighieri a Alessio Salucci 'Uccio', compagno di viaggio di sempre di Valentino, per raccontare la fantastica avventura iniziata nel 1996. A seguire musica con lo spettacolo di Fabrizio Vendramin, vincitore di Italia's got talent 2011, e l'esibizione musicale della band Gallo Team con Claudio Gallo Golinelli (bassista di Vasco Rossi), Cristian Cicci Bagnoli (chitarrista e voce della Steve Roger's band), Adriano Molinari (batterista di Zucchero) e Fabrizio Foschi (tastierista degli Stadio). Conclusione alle 22;30 con i fuochi d'artificio. "Un'edizione speciale di Tavullia in Moto per ringraziare Valentino per tutto quello che ha fatto in questi 25 anni di carriera: per il pubblico, per il Motomondiale e per il suo territorio - spiega l'assessore allo Sport Patrizio Federici - Valentino ha portato il nome di Tavullia in tutto il mondo e ha fatto conoscere un paese di poco più di 8 mila abitanti a centinaia di milioni di persone a cui soprattutto ha regalato emozioni indescrivibili. Una leggenda che ha cambiato la storia dei motori. Per questo abbiamo pensato ad una edizione straordinaria della manifestazione. Per salutarlo e dirgli tutti insieme 'Vale, grazie di tutto!'". (ANSA).