Green pass: protesta strisce pedonali a Ancona senza disagi

(ANSA) - ANCONA, 21 OTT - Prosegue, in maniera simbolica e senza creare troppi problemi di circolazione, il presidio contro il Green pass in via Mattei, uno degli accessi del porto di Ancona, cominciato il 15 ottobre con l'entrata in vigore dell'obbligatorietà del certificato verde sui luogo di lavoro, pubblico e privato. Qualche decina di manifestanti (meno dei 40 dei giorni scorsi), staziona nell'area dove è stato allestito un gazebo per preparare i pasti e riposarsi. Periodicamente attraversano la strada sulle strisce pedonali per far rallentare il traffico (soprattutto di veicoli pesanti). La zona è presidiata da polizia locale e carabinieri, ma finora non ci sono stati disordini e l'operatività del porto è andata avanti regolarmente. (ANSA).